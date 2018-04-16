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Украина попала в топ-5 по смертности из-за грязного воздуха


фото: ecoprostir
Украина находится в первой пятерке стран в мире по количеству смертей из-за загрязнения воздуха

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает "РБК-Украина".

По словам Семерака, за последние несколько лет была разработана важная концепция низкоуглеродистого развития. В этом документе интегрированы много сфер, призванных изменить будущее всего мира.

"Мы входим в пятерку приоритетов во всем мире. Украина занимает сейчас одно из пяти мест по количеству смертей из-за загрязнения воздуха", - рассказал министр.

Отмечается, что в 2016 году Украина ратифицировала Парижское климатическое соглашение.

"В декабре прошлого года на саммите, который был организован президентом Франции, произошли большие сдвиги. Мир меняется. Украина очень быстро подписала климатическое соглашение. Украина была третьей, кто ратифицировал это соглашение. На последней встрече сторон участников в Бонне, оценивалась эффективность климатической политики стран мира, Украина заняла 17 место за 2017 год. А в прошлом году мы были более эффективны, чем весь Европейский союз. Далее мы приняли новую концепцию климатической политики", - добавил он.

Также Семерак отметил, что борьба с загрязнением климата в мире на втором месте после борьбы с терроризмом.

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