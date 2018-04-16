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Украина оставит в силе соглашения в СНГ по транзиту, признанию дипломов и трудоустройству, - Луценко

Украина не будет денонсировать договоры в рамках СНГ по транзиту, признанию дипломов и трудоустройству

Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Еспресо.TV.

"Верховный главнокомандующий призывает правительство осуществить инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив лишь те, которые прагматично необходимы Украине, такие как признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите, и другие, которые будут необходимы для работы экономики Украины", - сказала Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента.

Луценко также отметила, что президент анонсировал законопроект по пркращению отдельных положений договора о дружбе с Россией в соответствии с международным законодательством.

"Такой шаг позволяет ему сделать ст. 75 Венской конвенции о международных договорах 1969 года", - пояснила Луценко.

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