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Танки и тяжелая артиллерия: На Донбассе оккупанты снова стреляют из жилых кварталов, - Тымчук

Российские боевики на оккупированных территориях Донбасса стреляют по украинских военных, прячась в жилых кварталах или возле объектов социальной инфраструктуры

Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук.

"Оккупанты снова стали использовать схему - открытие огня с позиций вблизи социальной инфраструктуры и жилых кварталов, затем быстрый отход в глубину боевых порядков", - рассказал Тымчук.

По данным "Информационного сопротивления", 14-15 апреля террористы осуществляли более 50 обстрелов и вооруженных провокаций на сутки. При этом захватчики использовали запрещенные 120-мм минометы, зенитные установки, вооружение БМП, запрещенную 122-мм артиллерию и танки.

"Формирование оккупантов обычно применяют тяжелое вооружение в комплексе с другими средствами поражения. Пытаются нанести огневое поражение не только подразделениям ВСУ, которые обороняются в первой линии, но и целям в тактическом тылу украинских войск, в том числе по населенным пунктам", - отметил Тымчук.

Значительную огневую активность боевиков заметили на Приморском направлении от Широкиного до Павлополя, Пищевика, в районе Докучаевска (обстрелы из БМП и пулеметов, эпизодически 82-мм минометы), в районе Марьинки и прилегающих окраине Донецка, в северо-западных пригородах Донецка от Песок до Верхнеторецка (пехотное вооружение, танки, 122-мм ствольная артиллерия, ЗУ и БМП).

Также российские наемники активизировались на окраинах Горловки и на Светлодарской дуге, в районе Первомайского и Бахмута (стрелковое вооружение, 82-мм и 120-мм минометы), на Веселогоровскому выступлении (стрелковое вооружение, станковые и противотанковые гранатометы).

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