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Синоптик предупредила о похолодании и дождиях в Украине

16-17 апреля в Украине будет тепло, но с 18 апреля температура температура воздуха будет снижаться

Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"По крайней мере завтра погода будет способствовать дальнейшему росту и цветению. Температура будет высокой - от +18°C до +22°C, местами в южной части, в центре - до +24°C. Осадков в большинстве областей завтра не предвидится, но на западе появится атмосферный фронт и там возможны дожди и даже грозы", - рассказала метеоролог.

С 18 апреля с севера в Украину переместится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. Они будут проходить постепенно и перемещаться с северо-западной части на восток. Температура воздуха снизится в четверг, 19 апреля, холодный воздух охватит всю Украину. 18-19 апреля усилится ветер.

"18-20 апреля в Украине будет прохладно, а возможно даже холодно - днем 12...17°C", - отметила синоптик.

В Киеве 17 апреля будет тепло, но с 18 апреля увеличится облачность, пройдут периодические дожди, похолодает.

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