Сидение на холодной поверхности не приводит к циститу, - Супрун

16 апреля, 2018, 22:52

Современная медицина не может доказать, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По мнению врача, самым распространенным является миф о том, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Однако такое суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств.

"Переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если длительное время находиться на улице в лютый мороз. Или же, когда температура даже выше 0, однако есть большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела. Во всех других случаях, особенно при хороших погодных условиях, очень сложно переохладиться. Организм сам поддерживает оптимальную температуру внутренних органов, поэтому ваш мочевой пузырь и другие органы преимущественно защищены от перепада температуры”, - говорит Супрун.

Сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению потребности частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью. Таким образом тело реагирует на холод, как раздражитель, поэтому как только человек согреется, неприятное ощущение исчезает.

"Однако, если вы чувствуете жжение или боль во время мочеиспускания, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная. Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще всего развиваются в результате бактериальных инфекций - когда в мочевой пузырь или мочевыводящие пути попадают бактерии, которые вызывают воспаление. Холод не является проводником таких бактерий”, - разъяснила глава МЗ.

Если подобная проблема случается дважды или трижды в год, стоит обратиться к врачу и пройти необходимое лечение.