Столкновения в Армении: 46 человек обратились за медицинской помощью
16 апреля, 2018, 19:20
В результате столкновений в Ереване за медицинской помощью обратились почти 50 человек
Об этом сообщает "РИА".
Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 46 человек обратились за медицинской помощью после столкновений между полицией и протестующими.
"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медицинскую помощь, выписана", - говорится в сообщении.
По данным Министерства здравоохранения, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских - ранения острыми и тупыми предметами.
"Одного из полицейских оперируют, у него повреждена вена", - отмечает ведомство.
- Напомним, в понедельник, 16 апреля, в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
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