 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Столкновения в Армении: 46 человек обратились за медицинской помощью

В результате столкновений в Ереване за медицинской помощью обратились почти 50 человек

Об этом сообщает "РИА".

Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 46 человек обратились за медицинской помощью после столкновений между полицией и протестующими.

"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медицинскую помощь, выписана", - говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских - ранения острыми и тупыми предметами.

"Одного из полицейских оперируют, у него повреждена вена", - отмечает ведомство.

  • Напомним, в понедельник, 16 апреля, в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
     
     

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать