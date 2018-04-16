Столкновения в Армении: 46 человек обратились за медицинской помощью

16 апреля, 2018, 19:20

В результате столкновений в Ереване за медицинской помощью обратились почти 50 человек

Об этом сообщает "РИА".

Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 46 человек обратились за медицинской помощью после столкновений между полицией и протестующими.

"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медицинскую помощь, выписана", - говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских - ранения острыми и тупыми предметами.

"Одного из полицейских оперируют, у него повреждена вена", - отмечает ведомство.