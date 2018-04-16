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США не будут вести никаких переговоров по Сирии с режимом Асада, - посол

Соединенные Штаты Америки исключают возможность прямых переговоров по Сирии с режимом президента Башара Асада

Об этом в интервью CBS заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией. Они не заслуживают переговоров с США. Они только и делают, что терроризируют свой народ и уничтожают свою родину", - отметила Хейли.

Она также подчеркнула, что ракетный удар США, Британии и Франции по программным целям в Сирии позволил отбросить ее химическую программу на несколько лет назад. В то же время Хейли добавила, что свержение Башара Асада не является целью США.

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  • Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • Посол США в ООН Никки Хейли объяснила, чего страна добивается в Сирии

 

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