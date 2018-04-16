США не будут вести никаких переговоров по Сирии с режимом Асада, - посол
16 апреля, 2018, 09:43
Соединенные Штаты Америки исключают возможность прямых переговоров по Сирии с режимом президента Башара Асада
Об этом в интервью CBS заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией. Они не заслуживают переговоров с США. Они только и делают, что терроризируют свой народ и уничтожают свою родину", - отметила Хейли.
Она также подчеркнула, что ракетный удар США, Британии и Франции по программным целям в Сирии позволил отбросить ее химическую программу на несколько лет назад. В то же время Хейли добавила, что свержение Башара Асада не является целью США.
Читайте также: Что мы знаем про уничтоженный в Сирии исследовательский центр
- Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- Посол США в ООН Никки Хейли объяснила, чего страна добивается в Сирии
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-