США не будут вести никаких переговоров по Сирии с режимом Асада, - посол

16 апреля, 2018, 09:43

Соединенные Штаты Америки исключают возможность прямых переговоров по Сирии с режимом президента Башара Асада

Об этом в интервью CBS заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией. Они не заслуживают переговоров с США. Они только и делают, что терроризируют свой народ и уничтожают свою родину", - отметила Хейли.

Она также подчеркнула, что ракетный удар США, Британии и Франции по программным целям в Сирии позволил отбросить ее химическую программу на несколько лет назад. В то же время Хейли добавила, что свержение Башара Асада не является целью США.

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