Смартфон для студентов и пенсионеров: Samsung выпустила модель без доступа к интернету
Об этом говорится на сайте компании.
Идея заключается в том, чтобы ученики во время учебы не отвлекались на соцсети и мемы. Предполагается, что студенты станут лучше учиться.
Устройство рассчитано также на пожилых людей - по задумке разработчиков, им будет удобнее использовать смартфон без дополнительных "сложных" функций.
За 186 долларов покупатели получат смартфон с 5-дюймовым AMOLED-дисплеем, неназванным четырехъядерным процессором, 1,5 гигабайтами оперативной памяти и слотом для карт microSD.
Модель оборудована двумя камерами: передней в 5 мегапикселей и задней на 8 мегапикселей. В смартфоне есть LTE-модуль, но он не работает на передачу данных: только на звонки и SMS. На устройство можно установить приложения классическим способом - загрузить по USB-кабеля через компьютер.
Как отметило издание The Verge, южнокорейским школьникам смартфон действительно может быть полезен, ведь они серьезно относятся к выпускным экзаменам. О выпуске устройства в других странах не сообщалось.
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