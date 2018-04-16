Савченко и Рубан отказываются давать показания, - СБУ

16 апреля, 2018, 17:55

Подозреваемые в подготовке терактов и госпереворота народный депутат Надежда Савченко и приближенный к Виктору Медведчуку переговорщик Владимир Рубан отказываются давать показания следователям СБУ

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - говорится в сообщении.

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Расследование продолжается по ч. 1 ст. 109 (свержение конституционного строя или захват государственной власти), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса Украины.

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Следствие назначило и проводит, в частности, 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, а также комиссионную судебно-психологическую экспертизу правдивости показаний Надежды Савченко. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по местам жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным преступлениям других лиц.