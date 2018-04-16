Савченко и Рубан отказываются давать показания, - СБУ
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
"В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - говорится в сообщении.
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Расследование продолжается по ч. 1 ст. 109 (свержение конституционного строя или захват государственной власти), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса Украины.
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Следствие назначило и проводит, в частности, 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, а также комиссионную судебно-психологическую экспертизу правдивости показаний Надежды Савченко. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по местам жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным преступлениям других лиц.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- В сети появились фото того, как Савченко с Рубаном сжигают документы.
- Генпрокурор Луценко заявил, что к деятельности Савченко и Рубана может быть причастен Медведчук.
- Апелляционный суд оставил Савченко под стражей.
- Савченко объявила голодовку, но позже прервала ее, чтобы восстановить организм для теста на полиграфе.
- Допрос Савченко с использованием полиграфа перенесли на 17 апреля.
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