Рынку земли опираются крупные агрохолдинги, - Чорновил

16 апреля, 2018, 12:00

Политические силы и отдельные лидеры, которые выступают против введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения, действуют в интересах тех представителей этой отрасли, которые боятся конкурентных отношений

Об этом заявил политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил в эфир Эспрессо.TV.

По его мнению, лоббисты крупных агрохолдингов являются "врагами Украины", а те в свою очередь наживаются за счет "теневых схем".

Читайте также: Можно ли продавать украинскую землю. Все самое важное о реформе

"Гигантские агрохолдинги является категорическим противниками рынка земли, потому что они сегодня пользуются этой землей просто так. В виде определенной аренды. И по-тихому ее (землю - ред.), на самом деле, скупают сейчас по "серым" схемам. Потому что на самом деле рынок земли есть, но украинская земля имеет сейчас в 20 раз более низкую цену, чем будет при открытом земельном рынке", - отметил Чорновил.

Именно эти силы, добавил он, и блокируют "легализацию рынка земли".

Читайте также: Михаил Апостол и Виктор Щербачук о том, нужно ли приватизировать землю в Украине

При этом, подчеркнул Чорновил, ситуация доходит до абсурда, когда те движения и политсилы, которые в предыдущие годы активно критиковали коммунистов за отказ от рынка земли теперь сами занимают точно такую же позицию.