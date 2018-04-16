 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рынку земли опираются крупные агрохолдинги, - Чорновил

Политические силы и отдельные лидеры, которые выступают против введения в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения, действуют в интересах тех представителей этой отрасли, которые боятся конкурентных отношений

Об этом заявил политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил в эфир Эспрессо.TV.

По его мнению, лоббисты крупных агрохолдингов являются "врагами Украины", а те в свою очередь наживаются за счет "теневых схем".

Читайте также: Можно ли продавать украинскую землю. Все самое важное о реформе

"Гигантские агрохолдинги является категорическим противниками рынка земли, потому что они сегодня пользуются этой землей просто так. В виде определенной аренды. И по-тихому ее (землю - ред.), на самом деле, скупают сейчас по "серым" схемам. Потому что на самом деле рынок земли есть, но украинская земля имеет сейчас в 20 раз более низкую цену, чем будет при открытом земельном рынке", - отметил Чорновил.

Именно эти силы, добавил он, и блокируют "легализацию рынка земли".

Читайте также: Михаил Апостол и Виктор Щербачук о том, нужно ли приватизировать землю в Украине

При этом, подчеркнул Чорновил, ситуация доходит до абсурда, когда те движения и политсилы, которые в предыдущие годы активно критиковали коммунистов за отказ от рынка земли теперь сами занимают точно такую же позицию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать