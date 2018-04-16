Рынку земли опираются крупные агрохолдинги, - Чорновил
Об этом заявил политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил в эфир Эспрессо.TV.
По его мнению, лоббисты крупных агрохолдингов являются "врагами Украины", а те в свою очередь наживаются за счет "теневых схем".
Читайте также: Можно ли продавать украинскую землю. Все самое важное о реформе
"Гигантские агрохолдинги является категорическим противниками рынка земли, потому что они сегодня пользуются этой землей просто так. В виде определенной аренды. И по-тихому ее (землю - ред.), на самом деле, скупают сейчас по "серым" схемам. Потому что на самом деле рынок земли есть, но украинская земля имеет сейчас в 20 раз более низкую цену, чем будет при открытом земельном рынке", - отметил Чорновил.
Именно эти силы, добавил он, и блокируют "легализацию рынка земли".
Читайте также: Михаил Апостол и Виктор Щербачук о том, нужно ли приватизировать землю в Украине
При этом, подчеркнул Чорновил, ситуация доходит до абсурда, когда те движения и политсилы, которые в предыдущие годы активно критиковали коммунистов за отказ от рынка земли теперь сами занимают точно такую же позицию.
- Сейчас в Украине продолжает существовать мораторий на свободную торговлю землей с/х назначения.
- По правительственным подсчетам на декабрь прошлого года, в случае отмены моратория на продажу этого вида земли ее стартовая стоимость предположительно составит 50-60 тыс. грн за га.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-