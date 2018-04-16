Российские корабли блокировали британскую субмарину во время атаки в Сирии, - СМИ

Подводная лодка провел несколько дней, пытаясь избежать обнаружения. На нее "охотились" два российских фрегата и самолет, пишет издание.

Также в блокировании приняли участие две подводные лодки класса "Кило", оснащенных торпедами и противокорабельными ракетами, которые западные военно-морские эксперты называют "черная дыра", поскольку они довольно тихие, и их трудно обнаружить. До этого лодки базировались в порту сирийского города Тартус, однако незадолго до атаки покинули порт.

На помощь британской субмарине пришел американский самолет Boeing P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты.

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