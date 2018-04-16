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Российские корабли блокировали британскую субмарину во время атаки в Сирии, - СМИ

Во время ракетного удара по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция, российские военные корабли, самолеты и подводные лодки блокировали одну из британских субмарин класса Astute с ракетами в Средиземном море
Об этом сообщает The Sunday Times.

Подводная лодка провел несколько дней, пытаясь избежать обнаружения. На нее "охотились" два российских фрегата и самолет, пишет издание.

Также в блокировании приняли участие две подводные лодки класса "Кило", оснащенных торпедами и противокорабельными ракетами, которые западные военно-морские эксперты называют "черная дыра", поскольку они довольно тихие, и их трудно обнаружить. До этого лодки базировались в порту сирийского города Тартус, однако незадолго до атаки покинули порт.

На помощь британской субмарине пришел американский самолет Boeing P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты.

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  • Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
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