Россия угрожает компроматом против членов британского правительства, - СМИ

16 апреля, 2018, 09:23

В отместку за удар по Сирии кремлевские хакеры планируют опубликовать компромат на министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц Великобритании

Об этом пишет газета The Sunday Times.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от разведывательных служб отчет по оценке риска того, что режим Путина может контратаковать компроматом на членов ее правительства.

Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанных с химическим оружием объектам в Сирии.

Премьер-министра предупредили, что политики могут стать целью такой же кибератаки, которая была осуществлена против Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов в США.

Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи GCHQ и министерство обороны находятся в режиме готовности ответить "пропорционально", говорится в публикации.

"Мы знаем российские планы и вид компрометирующих данных, мы все готовы к этому", - сказал источник издания.

Спецслужбы также готовы ответить на кибератаки против объектов критической инфраструктуры Великобритании, как энергетическая и медицинская системы, которые уже получили необходимые инструкции.

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