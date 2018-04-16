Россия преследует в Украине три главные цели, - эксперт
Об этом вечером 15 апреля 2018 года заявил доктор политических наук Максим Розумный в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.
"У России есть собственные интересы. Каковы эти интересы? Первое: не допустить реинтеграции отдельных районов Донбасса наиболее законным путем, то есть возвращения украинской власти на эту территорию. Также им (российской власти – ред.) не нужна нормализация жизни в Украине в целом и консолидация политической элиты, за счет чего жизнь в стране будет улучшаться. Такого тоже они не хотят допускать. И не хотят допускать нашей интеграции с Евросоюзом и НАТО", - пояснил он.
При этом, добавил Розумный, "все остальное их устраивает".
"Любой может побеждать - крайние националисты, крайние интернационалисты, может быть баланс 50 на 50. Все что угодно, но чтобы эти три цели достигались", - добавил он.
- Напомним, СБУ заявила, что осенью Россия может прибегнуть к военному вторжению в Украину под предлогом защиты верующих Моковського патриархата. По данным ведомства, поводом к таким действиям страны-агрессора якобы станут нападения на ежегодное церковное шествие УПЦ МП.
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