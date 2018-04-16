 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия преследует в Украине три главные цели, - эксперт

Кремль в первую очередь заинтересован не в конкретных фамилиях при власти в Киеве, а в достижении своих стратегических целей

Об этом вечером 15 апреля 2018 года заявил доктор политических наук Максим Розумный в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"У России есть собственные интересы. Каковы эти интересы? Первое: не допустить реинтеграции отдельных районов Донбасса наиболее законным путем, то есть возвращения украинской власти на эту территорию. Также им (российской власти – ред.) не нужна нормализация жизни в Украине в целом и консолидация политической элиты, за счет чего жизнь в стране будет улучшаться. Такого тоже они не хотят допускать. И не хотят допускать нашей интеграции с Евросоюзом и НАТО", - пояснил он.

При этом, добавил Розумный, "все остальное их устраивает".

"Любой может побеждать - крайние националисты, крайние интернационалисты, может быть баланс 50 на 50. Все что угодно, но чтобы эти три цели достигались", - добавил он.

  • Напомним, СБУ заявила, что осенью Россия может прибегнуть к военному вторжению в Украину под предлогом защиты верующих Моковського патриархата. По данным ведомства, поводом к таким действиям страны-агрессора якобы станут нападения на ежегодное церковное шествие УПЦ МП.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать