Россия преследует в Украине три главные цели, - эксперт

16 апреля, 2018, 11:01

Кремль в первую очередь заинтересован не в конкретных фамилиях при власти в Киеве, а в достижении своих стратегических целей

Об этом вечером 15 апреля 2018 года заявил доктор политических наук Максим Розумный в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"У России есть собственные интересы. Каковы эти интересы? Первое: не допустить реинтеграции отдельных районов Донбасса наиболее законным путем, то есть возвращения украинской власти на эту территорию. Также им (российской власти – ред.) не нужна нормализация жизни в Украине в целом и консолидация политической элиты, за счет чего жизнь в стране будет улучшаться. Такого тоже они не хотят допускать. И не хотят допускать нашей интеграции с Евросоюзом и НАТО", - пояснил он.

При этом, добавил Розумный, "все остальное их устраивает".

"Любой может побеждать - крайние националисты, крайние интернационалисты, может быть баланс 50 на 50. Все что угодно, но чтобы эти три цели достигались", - добавил он.