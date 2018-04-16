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Репортерки ВВС вышли в эфир обнаженными


фото: ВВС
Двое журналисток ВВС - Кэт Гарборн и Дженни Эйлс - провели радиоэфир обнаженными

Об этом сообщает ВВС.

Журналистки хотели проверить, как это отразится на дискуссии о внешнем виде во время радиопередачи на BBC Radio Sheffield, в которой они являются одновременно репортерками и ведущими.

В проекте 10 выпусков, один из которых посвящен телу и половой идентичности.

"Это очень непривычно и дискомфортно, но так мы все равны", - поделились впечатлениями в прямом эфире Эйлс и Гарборн.

Дженни Ейлс уточнила, что идея раздеться возникла у ее коллеги.

"Когда Кэт это придумала, я заставила ее это сделать. Я подумала, что это гениально и смело - быть голой", - рассказала Эйлс.

Радиоведущие рассказали, что тема эфира была для них очень личным, ведь им обоим по 30 и они тратят много времени на уход за своим телом.

Кэт Гарборн добавила, что ей было трудно раздеться, но теперь она чувствует себя сильнее и счастливее.

"Это такое убивание времени - постоянно думать, твое тело в порядке", - сказала Кэт.

Благодаря эфиру много других девушек рассказали про свои комплексы, связанные с внешностью. Чаще всего обсуждались темы, связанные с диетами и неуверенностью относительно внешнего вида.

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