Работников Apple увольняют и арестовывают, потому что они слишком много говорят о планах компании

Текст был опубликован на сайте агентства.

В 2017 году Apple провела конфиденциальную встречу с сотрудниками, на которой шла речь о прекращении вытоков. С тех пор СМИ, в том числе Bloomberg, опубликовали подробности про iPhone X, новый Apple TV, новый Apple Watch с LTE, новые модели iPad, улучшение программного обеспечения и детали о предстоящих наушниках iPhone и AirPods.

Следовательно, в 2017 году, согласно тексту меморандума Apple, в истоках разоблачили 29 сотрудников. 17 из них уволили, а 12 человек — арестовали.

В компании отметили, что утечка информации о новом продукте может негативно повлиять на продажи текущих моделей, дать соперникам больше времени для начала конкурентоспособного ответа, и приведет к меньшему объему продаж, когда новый продукт будет запущен.

"Мы хотим иметь возможность рассказать нашим клиентам, почему этот продукт отличный, и что кто-либо другой не делал это за нас и плохо", - отметил Грего Джошуак, менеджер по маркетингу продуктов Apple.

В компании отметили, что людям, которые были уволены за разглашение секретных данных, будет крайне сложно найти себе работу в США, потому что утечка данных сильно сказывается на репутации работника, а еще негативно отражается на продажах финального продукта и, что самое важное, предоставляет конкурентам больше информации о будущих товарах, благодаря чему у них есть больше времени на создание аналогов.

Читайте также: iPhone 11 или iPhone 9. Все, что известно про новые смартфоны от Apple