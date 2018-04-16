Работников Apple увольняют и арестовывают, потому что они слишком много говорят о планах компании
Текст был опубликован на сайте агентства.
В 2017 году Apple провела конфиденциальную встречу с сотрудниками, на которой шла речь о прекращении вытоков. С тех пор СМИ, в том числе Bloomberg, опубликовали подробности про iPhone X, новый Apple TV, новый Apple Watch с LTE, новые модели iPad, улучшение программного обеспечения и детали о предстоящих наушниках iPhone и AirPods.
Следовательно, в 2017 году, согласно тексту меморандума Apple, в истоках разоблачили 29 сотрудников. 17 из них уволили, а 12 человек — арестовали.
В компании отметили, что утечка информации о новом продукте может негативно повлиять на продажи текущих моделей, дать соперникам больше времени для начала конкурентоспособного ответа, и приведет к меньшему объему продаж, когда новый продукт будет запущен.
"Мы хотим иметь возможность рассказать нашим клиентам, почему этот продукт отличный, и что кто-либо другой не делал это за нас и плохо", - отметил Грего Джошуак, менеджер по маркетингу продуктов Apple.
В компании отметили, что людям, которые были уволены за разглашение секретных данных, будет крайне сложно найти себе работу в США, потому что утечка данных сильно сказывается на репутации работника, а еще негативно отражается на продажах финального продукта и, что самое важное, предоставляет конкурентам больше информации о будущих товарах, благодаря чему у них есть больше времени на создание аналогов.
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