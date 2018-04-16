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"Укрвакцину" проверят после скандала с хищением 1,5 млн гривен

Министерство здравоохранения отстранило гендиректоктора "Укрвакцины" и пообещало провести проверки на госпредприятии

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Министерство утвердило состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия "Укрвакцина". Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года.

"Кроме того, на время досудебного расследования в уголовном производстве (13 апреля - 8 июня 2018 года) Андрей Макаренко отстранен от должности генерального директора предприятия, а исполняющим обязанности гендиректора "Укрвакцины" назначен Владимир Шевченко", - говорится в сообщении.

 

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