"Укрвакцину" проверят после скандала с хищением 1,5 млн гривен

16 апреля, 2018, 21:56

Министерство здравоохранения отстранило гендиректоктора "Укрвакцины" и пообещало провести проверки на госпредприятии

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Министерство утвердило состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия "Укрвакцина". Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года.

"Кроме того, на время досудебного расследования в уголовном производстве (13 апреля - 8 июня 2018 года) Андрей Макаренко отстранен от должности генерального директора предприятия, а исполняющим обязанности гендиректора "Укрвакцины" назначен Владимир Шевченко", - говорится в сообщении.