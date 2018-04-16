"Укрвакцину" проверят после скандала с хищением 1,5 млн гривен
16 апреля, 2018, 21:56
Министерство здравоохранения отстранило гендиректоктора "Укрвакцины" и пообещало провести проверки на госпредприятии
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Министерство утвердило состав комиссии для проведения проверки деятельности Государственного предприятия "Укрвакцина". Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года.
"Кроме того, на время досудебного расследования в уголовном производстве (13 апреля - 8 июня 2018 года) Андрей Макаренко отстранен от должности генерального директора предприятия, а исполняющим обязанности гендиректора "Укрвакцины" назначен Владимир Шевченко", - говорится в сообщении.
- Напомним, ГПУ объявила о подозрении генеральному директору госпредприятия “Укрвакцина" за растрату 1,5 млн бюджетных средств.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-
-