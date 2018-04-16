"Газпром" продолжает нарушать договоренности по давлению на входе в украинскую ГТС

16 апреля, 2018, 20:36

Российский "Газпром" продолжает нарушать обязательства по поддержанию уровня давления на входе в украинскую газотранспортную систему

Об этом сообщает "Нафтогаз" в Twitter.

"Газпром" продолжает регулярно нарушать свои обязательства по контрактному давлению на входе в украинскую газотранспортную систему, ставя под угрозу обеспечение транзита в Европу ", - говорится в сообщении.

В то же время, в НАК отметили, что несмотря на поведение российского "Газпрома", украинская компания обеспечила весь транзит в Европу.