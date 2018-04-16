"Газпром" продолжает нарушать договоренности по давлению на входе в украинскую ГТС
16 апреля, 2018, 20:36
Российский "Газпром" продолжает нарушать обязательства по поддержанию уровня давления на входе в украинскую газотранспортную систему
Об этом сообщает "Нафтогаз" в Twitter.
"Газпром" продолжает регулярно нарушать свои обязательства по контрактному давлению на входе в украинскую газотранспортную систему, ставя под угрозу обеспечение транзита в Европу ", - говорится в сообщении.
В то же время, в НАК отметили, что несмотря на поведение российского "Газпрома", украинская компания обеспечила весь транзит в Европу.
Газпром продолжает регулярно нарушать свои обязательства по контрактным давления на входе в украинскую газотранспортную систему, ставя под угрозу обеспечение транзита в Европу. Несмотря на такое поведение "Газпрома", украинская компания обеспечила весь транзит в Европу— Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 16 апреля 2018 г.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа согласно произведенной предоплате нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной.
- Тем временем президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Газпром" не может в одностороннем порядке разорвать контракты на поставку газа, а "Нафтогаз" будет требовать возмещения убытков за такие действия в суде.
- В результате "Газпром" заявил, что не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.
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