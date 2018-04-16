Присел и забыл: ученые исследовали, как сидячий образ жизни влияет на память
Об этом сообщает Naked Science.
Исследователи из Калифорнийского университета выяснили: сидячий образ жизни связан с истончением зоны мозга, играющей важнейшую роль в работе декларативной памяти. Этот тип памяти фиксирует факты и события и позволяет осознанно обращаться к воспоминаниям. При этом даже интенсивная физическая активность не защищает мозг от последствий долгой недвижимости.
Участниками исследования стали 35 добровольцев в возрасте от 45 до 75 лет. Ни у кого из них не было симптомов деменции, неврологических расстройств, а также травм головы и химических зависимостей. Волонтеры рассказали ученым о том, сколько часов в день они в среднем проводят сидя, а сколько времени посвящают различным типам интенсивной и умеренной физической активности. Затем они прошли обследование методом магнитно-резонансной томографии.
В результате, исследователи обнаружили корреляцию между количеством "сидячих" часов и истончением медиальной части коры больших полушарий головного мозга.
Отмечается, что у сидячего образа жизни есть немало других негативных последствий. Его связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ожирением.
- Недавно американские ученые обнаружили, что сидячий образ жизни ускоряет старение.
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