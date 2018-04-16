Присел и забыл: ученые исследовали, как сидячий образ жизни влияет на память

16 апреля, 2018, 22:34

Сидячий образ жизни способствует уменьшению толщины зон мозга, которые принимают участие в формировании долгосрочных воспоминаний о фактах и событиях

Об этом сообщает Naked Science.

Исследователи из Калифорнийского университета выяснили: сидячий образ жизни связан с истончением зоны мозга, играющей важнейшую роль в работе декларативной памяти. Этот тип памяти фиксирует факты и события и позволяет осознанно обращаться к воспоминаниям. При этом даже интенсивная физическая активность не защищает мозг от последствий долгой недвижимости.

Участниками исследования стали 35 добровольцев в возрасте от 45 до 75 лет. Ни у кого из них не было симптомов деменции, неврологических расстройств, а также травм головы и химических зависимостей. Волонтеры рассказали ученым о том, сколько часов в день они в среднем проводят сидя, а сколько времени посвящают различным типам интенсивной и умеренной физической активности. Затем они прошли обследование методом магнитно-резонансной томографии.

В результате, исследователи обнаружили корреляцию между количеством "сидячих" часов и истончением медиальной части коры больших полушарий головного мозга.

Отмечается, что у сидячего образа жизни есть немало других негативных последствий. Его связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ожирением.