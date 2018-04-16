Проблема не в СНГ, а в том, чем его заменить, - политолог

16 апреля, 2018, 11:32

Украина до сих пор живет за счет связей с бывшими республиками СССР, поскольку процесс замещения их продукта идет медленно и пока не имеет должной поддержки

Об этом вечером 15 апреля 2018 года заявил политический эксперт Виталий Кулик, комментируя вопрос выхода из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"У нас много зацепок, которые держат нас в постсоветском пространстве. Это вопрос не только экономических отношений и товарооборота между Россией и Украиной, но и вопросы транспорта и культурного диалога. Это вопрос многих секторов, где разрыв происходит очень болезненно и очень медленно. И не потому, что нет политической воли, а из-за того, что не создано механизмов замещения. Нет выходов на третьи рынки, нет замещения культурного и информационного продукта", - пояснил он.

Читайте также: Виталий Портников: мы обманули "совок"

Эти процессы, по его мнению, происходят, но происходят слишком медленно из-за недостаточного участия в них крупного бизнеса и государства.

"Денег, которые выделяются, пока недостаточно. За что мы до сих пор в этом (постсоветском – ред.) пространстве", - подчеркнул Кулик.