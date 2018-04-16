Проблема не в СНГ, а в том, чем его заменить, - политолог
Об этом вечером 15 апреля 2018 года заявил политический эксперт Виталий Кулик, комментируя вопрос выхода из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.
"У нас много зацепок, которые держат нас в постсоветском пространстве. Это вопрос не только экономических отношений и товарооборота между Россией и Украиной, но и вопросы транспорта и культурного диалога. Это вопрос многих секторов, где разрыв происходит очень болезненно и очень медленно. И не потому, что нет политической воли, а из-за того, что не создано механизмов замещения. Нет выходов на третьи рынки, нет замещения культурного и информационного продукта", - пояснил он.
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Эти процессы, по его мнению, происходят, но происходят слишком медленно из-за недостаточного участия в них крупного бизнеса и государства.
"Денег, которые выделяются, пока недостаточно. За что мы до сих пор в этом (постсоветском – ред.) пространстве", - подчеркнул Кулик.
- 12 апреля президент Петр Порошенко заявил, что предлагает подготовить предложения относительно официального прекращения участия страны в СНГ. Об этом глава страны заявил во время XI Киевского форума.
- При этом, как отмечает дипломат и политик Богдан Яременко, согласно Конституции, действующий президент может самостоятельно принять решение о разрыве отношений Украины с Содружеством Независимых Государств (СНГ).
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