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Порошенко подписал закон, определяющий возраст полового совершеннолетия


фото: president.gov.ua
Президент Порошенко подписал закон, определяющий минимальный возраст полового совершеннолетия и отменяет судебно-медицинскую экспертизу для его установления

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Европейский комитет по социальным правам Совета Европы в 2011 году вынес в отношении Украины заключительный вывод, в котором констатировал несоответствие практики применения пункта 10 статьи 7 "Право детей и подростков на защиту" Европейской социальной хартии (пересмотренной), что по сути касается неспособности Украины защищать детей от их привлечения к проституции и порнографии.

Чтобы решить эту проблему, президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации".

Закон устраняет пробел, между наказанием за совершение насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом и естественными способами в отношении несовершеннолетнего или несовершеннолетней, наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, соответствующий рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего лица, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления.

Отмечается, что принятие соответствующих изменений и дополнений будет способствовать повышению состояния защиты и соблюдения прав ребенка в Украине, приблизит украинское законодательство к международным стандартам обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы.

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