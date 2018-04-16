Победительница "Евровидения" Кончита Вурст сообщила, что у нее ВИЧ

16 апреля, 2018, 12:57

Австрийский певец Томас Нойвирт, больше известный как эпатажная победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст, сообщил о своем ВИЧ-положительном статусе

Об этом певец написал в своем Instagram.

“Сегодня наступил тот день, когда я могу избавиться от дамоклова меча на всю жизнь”, - написал певец.

При этом Нойвирт отметил, что инфицирован уже много лет и рассказал о своем диагнозе, чтобы исключить шантаж со стороны бывшего друга, который угрожал рассказать об этом СМИ.

"Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь", - написал артист.

Нойвирт добавил, что на протяжении многих лет проходит терапию.

Томас Нойвирт, больше известный в образе “бородатой женщины” Кончиты Вурст, стал победителем в песенном конкурсе “Евровидение” в 2014 году в Копенгагене. С помощью образа женщины с бородой артист хотел дать людям повод задуматься о ксенофобии и толерантности.