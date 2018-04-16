План, которому "все будут аплодировать": Аваков рассказал свое видение возвращения Донбасса

16 апреля, 2018, 19:44

Министр внутренних дел рассказал собственный план возвращения оккупированных территорий Украины

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает "Украинская правда".

По мнению министра, нельзя реинтегрировать сразу всю территорию оккупированного Донбасса. Для этого не хватит "Голубых касок”.

"Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашим законам”, - рассказал Аваков.

Он добавил, что не важно, кто победит на этих выборах, даже если это будет кто-то "с откровенно проимперскими взглядами".

"Главное - сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинским законам органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами", - продолжил глава МВД.

После этого Украина должна принять закон об амнистии. Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал украинских солдат, принимал участие в репрессиях против мирного населения.

"Но я также уверен, что нам придется принять закон "о коллаборантах". Что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. Суть очень проста: нам надо определить степень сговора. Была ли степень твоего сотрудничества с оккупационными властями критична, или у тебя были такие обстоятельства, что ты не заслуживаешь осуждения, а в ряде случаев - несмотря на действия - заслуживаешь общественного прощения?", - отметил Аваков.

По его мнению, нужно будет решать вопрос с "переходным статусом" оккупированных территорий. Во-первых, это будет касаться какого-то специального экономического статуса.

"Эта территория должна будет восстанавливаться после оккупации опережающими темпами. Здесь видится возможность привлечения международных фондов. При этом, я уверен, Россия предложит быть одним из доноров, но мы не должны брать ее деньги. Для переходного периода должны быть получены средства с помощью наших западных партнеров и государственного бюджета", - пояснил министр.

Далее начинается восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, находившихся в оккупации. Необходимо восстановить подачу воды, электроэнергии, школы, выдачу украинских паспортов.

"Эту же самую процедуру повторяем на следующих, соседних, условно, пяти районах. На сколько хватает сил и доверия", - рассказал министр.

Далее туда будут возвращаться реальные люди, начиная от "хозяев жизни", которые сейчас все сидят в Киеве, и заканчивая вынужденными переселенцами, которые расселились по украинским городам, но тоскуют по родным местам.