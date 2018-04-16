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Оккупанты 22 раза обстреляли украинские позиции, пострадавших нет

16 апреля боевики российско-оккупационных войск не соблюли режим тишины, обстреляв украинские опорные пункты 22 раза

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Верхнеторецка и Авдеевки. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новотроицкого и Марьинки, из бронетранспортеров недалеко от Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского. Также из гранатометов и снайперского оружия огонь велся вблизи Широкина.

На Луганском направлении боевики применили вооружение БМП и гранатометов по украинским укреплениям под Луганским. Кроме того, из гранатометов обстреляны защитники Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов – Новолуганского.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролироваться подразделениями Вооруженных Сил Украины.

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