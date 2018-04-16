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На Днепропетровщине неизвестные "продырявили" скифский курган “Нечаева Могила”

В Никополе полиция расследует повреждение археологического памятника - скифского кургана "Нечаевой Могилы"

Об этом сообщает Никопольский отдел полиции.

Полицейские открыли уголовное производство по факту повреждения архитектурной памятки - скифского кургана "Нечаева Могила".

8 апреля по Никопольского отдела полиции поступила информация о том, что вблизи села Криничоватое Никопольского района поврежден археологический памятник скифского кургана, который является культурным наследием Украины.

Во время осмотра места происшествия в верхней части кургана было обнаружено отверстие размером 0,8 м х 0,8 м и глубиной примерно 20 метров.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".

"Радио Свобода" сообщает, что курган "Нечаева могила" на Никопольщине является последним скифским царским курганом такой высоты (около 20 метров) на территории Украины. Исследователи также считают его крупнейшим скифским курганом в Евразии. Он имеет статус памятника национального значения. До сих пор курган был неисследованным.

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