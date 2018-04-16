 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Министр экономики Германии поддержал "Северный поток-2"


фото: DPA
Министр экономики Германии Петер Альтмайер выступил в поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Проект газопровода "Северный поток-2" - это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство", - сказал Альтмайер.

При этом немецкий министр подчеркнул, что правительство ФРГ "полностью и несомненно примет во внимание интересы Украины".

На вопрос журналистов об отношении немцев к проекту "Северный поток-2" на фоне действий России в Сирии Альтмайер ответил, что эти вещи "не надо смешивать".

"Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время холодной войны - и был надежным", - добавил Альтмайер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

16 апреля, 2018 понедельник

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать