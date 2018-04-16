Министр экономики Германии поддержал "Северный поток-2"

16 апреля, 2018, 17:40

Министр экономики Германии Петер Альтмайер выступил в поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Проект газопровода "Северный поток-2" - это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство", - сказал Альтмайер.

При этом немецкий министр подчеркнул, что правительство ФРГ "полностью и несомненно примет во внимание интересы Украины".

На вопрос журналистов об отношении немцев к проекту "Северный поток-2" на фоне действий России в Сирии Альтмайер ответил, что эти вещи "не надо смешивать".

"Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время холодной войны - и был надежным", - добавил Альтмайер.