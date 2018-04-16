Министр экономики Германии поддержал "Северный поток-2"
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Проект газопровода "Северный поток-2" - это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство", - сказал Альтмайер.
При этом немецкий министр подчеркнул, что правительство ФРГ "полностью и несомненно примет во внимание интересы Украины".
На вопрос журналистов об отношении немцев к проекту "Северный поток-2" на фоне действий России в Сирии Альтмайер ответил, что эти вещи "не надо смешивать".
"Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время холодной войны - и был надежным", - добавил Альтмайер.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-
-
-
-
13 апреля, 2018 Сколько стоит в Киеве аренда квартиры весной