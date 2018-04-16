Лига арабских государств поддержала проведенные ракетные удары в Сирии

Саудовская Аравия и ее союзники поддержали ракетные удары США, Великобритании и Франции по химическим объектам в Сирии. В то же время Ирак и Ливан - осудили их.

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