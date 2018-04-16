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Лига арабских государств поддержала проведенные ракетные удары в Сирии

Лига арабских государств призвала к международному расследованию смертоносного применения химического оружия против гражданского населения в Сирии и поддержала дальнейшую ракетную атаку западной коалиции по химическим базам в этой стране

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, ЛАГ осудил вмешательство Ирана в дела другого государства, указывается в информации.

Саудовская Аравия и ее союзники поддержали ракетные удары США, Великобритании и Франции по химическим объектам в Сирии. В то же время Ирак и Ливан - осудили их.

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  • Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • Посол США в ООН Никки Хейли объяснила, чего страна добивается в Сирии
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