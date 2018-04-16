Лига арабских государств поддержала проведенные ракетные удары в Сирии
16 апреля, 2018, 08:21
Лига арабских государств призвала к международному расследованию смертоносного применения химического оружия против гражданского населения в Сирии и поддержала дальнейшую ракетную атаку западной коалиции по химическим базам в этой стране
Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, ЛАГ осудил вмешательство Ирана в дела другого государства, указывается в информации.
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