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Хорватия надеется на участие Украины в проекте газового LNG-терминала в Адриатике

Хорватия надеется, что Украина примет участие в строительстве LNG-терминала (сжиженный газ) на хорватском острове Крк в Адриатическом море

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартина Далич во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Загребе, передает "Правительственный портал".

"Его успех напрямую зависит от заинтересованности и участия других стран. Мы надеемся, что Украина тоже станет участником этого проекта и получит выгоды от него. Однако для этого должна быть построена определенная инфраструктура", - сказала Далич.

В свою очередь, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила о готовности к сотрудничеству в энергетическом направлении.

"Украина готова поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергетической безопасности Европы. В частности, мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте LNG-терминала на острове Крк и развитии Южного газового коридора", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Мартина Далич подчеркнула, что LNG-терминал - проект не для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность, который должен стать точкой входа для стран Восточной и Центральной Европы.

Стороны также обсудили возможности присоединения Украины к Адриатико-Балтийско-Черноморской инициативе, что соответствует ее интересам и целям, в частности, в энергетической составляющей. Участниками этой инициативы, начатой в 2106 году, являются 12 стран ЕС: Хорватия, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Австрия и Словения.

Инициатива предусматривает усиление сотрудничества стран Центральной и Юго-Восточной Европы в сферах энергетики и энергетической безопасности, одним из ключевых аспектов которого является сочетание LNG-терминала в Польше с будущим LNG-терминалом на острове Крк в Хорватии.

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