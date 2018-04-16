Хорватия надеется на участие Украины в проекте газового LNG-терминала в Адриатике
Об этом заявила вице-премьер-министр, министр экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартина Далич во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Загребе, передает "Правительственный портал".
"Его успех напрямую зависит от заинтересованности и участия других стран. Мы надеемся, что Украина тоже станет участником этого проекта и получит выгоды от него. Однако для этого должна быть построена определенная инфраструктура", - сказала Далич.
В свою очередь, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила о готовности к сотрудничеству в энергетическом направлении.
"Украина готова поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергетической безопасности Европы. В частности, мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте LNG-терминала на острове Крк и развитии Южного газового коридора", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Мартина Далич подчеркнула, что LNG-терминал - проект не для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность, который должен стать точкой входа для стран Восточной и Центральной Европы.
Стороны также обсудили возможности присоединения Украины к Адриатико-Балтийско-Черноморской инициативе, что соответствует ее интересам и целям, в частности, в энергетической составляющей. Участниками этой инициативы, начатой в 2106 году, являются 12 стран ЕС: Хорватия, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Австрия и Словения.
Инициатива предусматривает усиление сотрудничества стран Центральной и Юго-Восточной Европы в сферах энергетики и энергетической безопасности, одним из ключевых аспектов которого является сочетание LNG-терминала в Польше с будущим LNG-терминалом на острове Крк в Хорватии.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-