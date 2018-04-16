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Футболист сборной Украины Александр Зинченко стал чемпионом АПЛ


фото: ua-football
"Манчестер сити" уверенно выиграл английскую футбольную премьер-лигу. Произошло это после победы над "Тотенхэмом" в прошлом туре, то есть за 5 туров до финиша турнира. Чемпионом вместе с "Горожанами" стал и футболист сборной Украины Александр Зинченко.

"Манчестер сити" уверенно выиграл английскую футбольную премьер-лигу. Произошло это после победы над "Тотенхэмом" в прошлом туре, то есть за 5 туров до финиша турнира. Чемпионом вместе с "Горожанами" стал и футболист сборной Украины Александр Зинченко.

По правилам АПЛ, чтобы стать чемпионом в составе команды, которая победила, достаточно сыграть за нее 5 матчей в чемпионате. Зинченко провел 7 матчей за "Манчестпер Сити", поэтому свою медаль получит. В свое время, это правило не позволило стать чемпионом Англии Андрею Шевченко: В чемпионском сезоне-2009/10 лондонского "Челси" украинский нападающий провел лишь один поединок.

Поэтому, Зинченко стал вторым украинцем, который выиграл английскую премьер-лигу. Первым, в 2002-м, в составе лондонского "Арсенала" стал Олег Лужный.

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