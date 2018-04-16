Экс-руководителя "Укргазбанка" подозревают в хищении 100 млн грн

16 апреля, 2018, 18:16

Генпрокуратура сообщила о подозрении одному из бывших руководителей АБ "Укргазбанк" в присвоении 100 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что служебные лица Акционерного банка "Укргазбанк" разворовывали государственных средств в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц и организовали приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности.

В течение 2008-2010 годов бывший заместитель Председателя правления АБ "Укргазбанк" с действующим на то время руководителем одной из дирекций банка организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными денежными средствами.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и принимаются необходимые меры по установлению всех участников указанной преступной схемы по хищению государственных средств банка.