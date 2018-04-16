Экс-президент Черногории вновь празднует победу на выборах. Но официальных результатов еще нет
Об этом сообщает DW.
Выступая с победной речью перед своими сторонниками, он пообещал, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз.
"Как мы и сообщали, в первом же кругу мы получили 54% голосов и превысили результаты остальных шести кандидатов. Этот результат я понимаю как твердую приверженность Черногории двигаться европейским путем. Уверен, что в следующие пять лет мы сделаем окончательные шаги и достигнем результатов", - цитируют СМИ Джукановича.
Он также поблагодарил партнеров по коалиции и заявил, что ожидает такой же уверенной победы на предстоящих парламентских выборах.
По предварительным данным, экс-премьер и экс-президент Черногории Джуканович набирает 53,8 процента, его ближайший соперник Младен Боянич - 33,5 процента, на третьем месте Драгиня Вуксанович с результатом 8,3 процента голосов.
Окончательные результаты будут объявлены через несколько дней. Президент Черногории избирается на пятилетний срок.
Отметим, Джуканович неоднократно был премьер-министром страны и занимал пост президента с 1998 по 2003 год. Голосование на выборах президента страны состоялось 5 апреля 2018 года.
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