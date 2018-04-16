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Двойное ДТП в Киеве: пьяный автомойщик угнал авто кума Путина Медведчука

Автомобиль Mercedes G-Class, который утром 16 апреля попал в двойное ДТП в Киеве, принадлежит куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 года выпуска с госномером АА1450МХ зарегистрирован на гражданина Медведчука Виктора Владимировича 07.08.1954 г. р., зарегистрированного в Киеве по адресу ул. Вышгородская, 152.

Как выяснили журналисты, машину оставила на автомойке жена Медведчука Оксана Марченко. После этого нетрезвый работник автомойки решил покататься на чужой машине, но протаранил на светофоре другую машину, которая задела еще одно авто.

  • Напомним, ранее сообщалось, что угонщика Mercedes-Benz, который попал в двойное ДТП, полицейские нашли на месте ДТП - он был настолько пьян, что не смог удрать и сидел под столбом.
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