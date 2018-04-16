Два сотрудника СБУ совершили суицид, один - неудачно

16 апреля, 2018, 16:28

За выходные на Киевщине совершили самоубийство бывший заместитель начальника Киевского главка СБУ и действующий сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ

Об этом сообщает The Insider.

По информации правоохранительных органов, действующий сотрудник спецслужбы выжил и находится в больнице, однако его состояние является тяжелым.

"14 апреля в 22:46 в полицию поступило сообщение о самоубийства полковника СБУ Олега Вовчка, 1978 г.р., бывшего заместителя начальника киевского главка, который уволился в прошлом году. Событие произошло в Киево-Святошинском районе, с.Михайловская Рубежовка. Самоубийство было совершено путем выстрела из пистолета Зауэр", - рассказали источники.

Кроме того, 15 апреля в 14:15 поступила информация о самоубийстве сотрудника ДЗНГ СБУ Ткаченко Сергея, 1985 г.р.

"Жена сотрудника СБУ сообщила, что ее муж произвел выстрел себе в голову из пистолета Макарова", - рассказали источники.

Сообщается, что Ткаченко отбыл несколько ротаций в АТО. Начато расследование по статье 115 с квалификацией "самоубийство".