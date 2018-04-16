Допрос Савченко на полиграфе перенесли. Депутат снова голодает

16 апреля, 2018, 14:20

Допрос народного депутата Надежды Савченко с использованием полиграфа перенесли на вторник, 17 апреля

Об этом сообщил защитник Савченко Олег Соловей, передает "Украинская правда".

"Экспертиза не будет продолжена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины, пожалуй, какие-то технические", - сказал Соловей.

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Защитник добавил, что Савченко возобновила голодовку из-за окончания срока договоренности относительно приема пищи.

"С 16.04.2018 г. возобновляю свою голодовку в протест против преступных действий украинской власти против украинского народа. Голодовка бессрочная. Все попытки накормить меня принудительно буду расценивать как пытки и буду оказывать сопротивление", - говорится в заявлении Савченко начальнику отдела обеспечения досудебного следствия СБУ.

Фото: "Украинская правда"

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