Допрос Савченко на полиграфе перенесли. Депутат снова голодает
Об этом сообщил защитник Савченко Олег Соловей, передает "Украинская правда".
"Экспертиза не будет продолжена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины, пожалуй, какие-то технические", - сказал Соловей.
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Защитник добавил, что Савченко возобновила голодовку из-за окончания срока договоренности относительно приема пищи.
"С 16.04.2018 г. возобновляю свою голодовку в протест против преступных действий украинской власти против украинского народа. Голодовка бессрочная. Все попытки накормить меня принудительно буду расценивать как пытки и буду оказывать сопротивление", - говорится в заявлении Савченко начальнику отдела обеспечения досудебного следствия СБУ.
Фото: "Украинская правда"
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- Савченко обратилась к военнослужащим, назвав военный переворот в Украине "ожидаемым и правильным событием".
- Савченко после допроса в СБУ приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
- Савченко заявила, что Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко.
- Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- В сети появились фото того, как Савченко с Рубаном сжигают документы.
- Генпрокурор Луценко заявил, что к деятельности Савченко и Рубана может быть причастен Медведчук.
- Апелляционный суд оставил Савченко под стражей.
- Савченко объявила голодовку, но позже прервала его, чтобы восстановить организм для теста на полиграфе.
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