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Для Украины оптимальна модель лотерейного рынка Великобритании, - гендиректор УНЛ


фото: Samaa TV
Украине следует внедрить лучшие европейские практики в организации рынка лотерей, и модель, которая действует в Великобритании, является оптимальной для нашей страны

Об этом заявил генеральный директор Украинской национальной лотереи Андрей Бочковский.

"Мы постоянно подчеркиваем, что выступаем за то, чтобы взять модель Великобритании и перенести ее в Украину. В УНЛ работает лотерейная система и лотерейные терминалы, аналогичные тем, которые работали в Великобритании, когда их закупали. Как ориентировочную модель лотереи мы еще в середине 90-х сразу взяли опыт Великобритании как наиболее развитого рынка. Этот подход остается актуальным и в настоящее время", - сказал Бочковский.

По словам гендиректора УНЛ, сейчас министерство финансов и Кабинет министров движутся в правильном направлении, пытаясь навести порядок на лотерейном рынке.

"Я уверен, что в Украине будет развит, интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в ближайшем будущем. Это только вопрос времени. Министерство финансов и Кабинет министров движутся в правильном направлении. Без трудностей не проходит ни один проект. В конечном итоге рынок лотерей будет похож на рынок Великобритании или Франции, хотя, конечно, и не без своих особенностей", - отметил Бочковский.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил о том, что лотерейный рынок нужно легализовать, поскольку деньги от легализации уже заложены в бюджет на 2018 год.

"Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно", - сказал министр.

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