Десятки тысяч словаков продолжают митинговать: требуют отставки главы полиции и новых выборов

16 апреля, 2018, 10:15

Словаки продолжают протестовать за отставку главы нацполиции из-за опасения, что его политические связи препятствуют справедливому расследованию убийства журналиста Яна Куцяка, который занимался освещением коррупции

Об этом сообщает AFP.

30 тысяч человек в столице Словакии Братиславе требуют увольнения с должности Тибора Гаспара, который возглавляет нацполицию, и более тщательного расследования преступления. Глава МВД Томаш Друцкер пообещал решить этот вопрос в ближайшее время.

Митингующие держали плакаты с призывом к досрочным выборам. На плакатах были надписи “Довольно Smer!” - речь идет о правящую партию.