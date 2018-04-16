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Десятки тысяч словаков продолжают митинговать: требуют отставки главы полиции и новых выборов


фото: Інформатор
Словаки продолжают протестовать за отставку главы нацполиции из-за опасения, что его политические связи препятствуют справедливому расследованию убийства журналиста Яна Куцяка, который занимался освещением коррупции

Об этом сообщает AFP.

30 тысяч человек в столице Словакии Братиславе требуют увольнения с должности Тибора Гаспара, который возглавляет нацполицию, и более тщательного расследования преступления. Глава МВД Томаш Друцкер пообещал решить этот вопрос в ближайшее время.

Митингующие держали плакаты с призывом к досрочным выборам. На плакатах были надписи “Довольно Smer!” - речь идет о правящую партию.

  • Напомним, журналист Ян Кучак и его девушка были убиты в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. По предварительной информации, убийство было совершено в период с 22 до 25 февраля. Правительство Словакии пообещало выплатить 1 млн евро за любую информацию, которая поможет расследованию.
  • Предполагают, что мотивом преступления была профессиональная деятельность журналиста. В частности Кучак занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке страны.
  • В начале апреля на протесты вышли около 50 тысяч человек - они считают, что расследование убийства журналиста Яна Кучака и его невесты идет ненадлежащим образом, поэтому требуют устранения с должности главы полиции Тибора Гаспара
  • В прошлом году под давлением протестующих подал в отставку бывший премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.

 

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