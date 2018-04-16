Что нужно американцам в Сирии: Посол США в ООН рассказала о цели страны
Об этом она сказала в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, сообщает "Голос Америки".
Она также перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется в ни один способ, который мог бы представлять угрозу интересам США, уничтожить ИГИЛ, оставить возможность наблюдать оттуда за деятельностью Ирана.
"Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока мы не выполним все эти задачи", - сказала Хейли.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки должны выйти из Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье сказал, что Трампа удалось убедить оставаться в Сирии "в долгосрочной перспективе".
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- Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
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