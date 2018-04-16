Что нужно американцам в Сирии: Посол США в ООН рассказала о цели страны

Об этом она сказала в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, сообщает "Голос Америки".

Она также перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется в ни один способ, который мог бы представлять угрозу интересам США, уничтожить ИГИЛ, оставить возможность наблюдать оттуда за деятельностью Ирана.

"Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока мы не выполним все эти задачи", - сказала Хейли.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки должны выйти из Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье сказал, что Трампа удалось убедить оставаться в Сирии "в долгосрочной перспективе".

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