БПП рассмотрит кадровые вопросы в правительстве
Об этом рассказала представитель президента в Верховной Раде и член фракции БПП Ирина Луценко, передает "Интерфакс-Украина".
На заседании обсудят голосование за доверие или недоверие правительству под руководством Владимира Гройсмана.
"Мы будем обсуждать сегодня на фракции. Есть, конечно, некоторые вопросы, как и к работе любого органа - вопросов всегда много", - рассказала Луценко.
По ее словам, "Блок Петра Порошенко" имеет вопросы к правительству относительно пенсий для военнослужащих. В частности, во фракции выступают за принятие законопроекта, а не регулирование этого вопроса исключительно постановлением Кабинета Министров.
БПП также интересует вопрос недовыполнения доходной части государственного бюджета.
"За три месяца этого года мы видим недовыполнение", - добавила политик.
Кроме того, по словам представителя президента, есть вопрос финансирования регионов через Фонд регионального развития, финансирования медицинской реформы, в частности реформы сельской медицины.
Фракция также выступает за назначение министров на вакантные должности в правительстве.
"Если Кабинет Министров или премьер-министр не внесет кандидатуры, то это персональная ответственность премьер-министра Украины", - отметила Луценко.
При этом она заверила, что конфликта между правительством, президентом и парламентом нет.
"Никаких противоречий между правительством, президентом и парламентом нет", - добавила Луценко.
- Напомним, в конце апреля Правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом должно отчитаться в парламенте.
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