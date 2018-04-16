БПП рассмотрит кадровые вопросы в правительстве

16 апреля, 2018, 15:32

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" на заседании рассмотрит заполнение вакансий в составе Кабинета министров

Об этом рассказала представитель президента в Верховной Раде и член фракции БПП Ирина Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

На заседании обсудят голосование за доверие или недоверие правительству под руководством Владимира Гройсмана.

"Мы будем обсуждать сегодня на фракции. Есть, конечно, некоторые вопросы, как и к работе любого органа - вопросов всегда много", - рассказала Луценко.

По ее словам, "Блок Петра Порошенко" имеет вопросы к правительству относительно пенсий для военнослужащих. В частности, во фракции выступают за принятие законопроекта, а не регулирование этого вопроса исключительно постановлением Кабинета Министров.

БПП также интересует вопрос недовыполнения доходной части государственного бюджета.

"За три месяца этого года мы видим недовыполнение", - добавила политик.

Кроме того, по словам представителя президента, есть вопрос финансирования регионов через Фонд регионального развития, финансирования медицинской реформы, в частности реформы сельской медицины.

Фракция также выступает за назначение министров на вакантные должности в правительстве.

"Если Кабинет Министров или премьер-министр не внесет кандидатуры, то это персональная ответственность премьер-министра Украины", - отметила Луценко.

При этом она заверила, что конфликта между правительством, президентом и парламентом нет.

"Никаких противоречий между правительством, президентом и парламентом нет", - добавила Луценко.