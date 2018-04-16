Активность российских троллей возросла на 2000%, - Пентагон

16 апреля, 2018, 21:41

В США за последние 24 часов зафиксировали рост активности российских троллей на 2000%

Об этом сообщил представитель Пентагона Дана Уайт, передает CNN.

Во время брифинга Вайт предоставила информацию, связанную с воздушными ударами США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии.

"Российская дезинформационная кампания уже началась. Активность российских троллей возросла в 2000% раз за последние 24 часа. Поэтому мы продолжаем делиться с журналистами фактами", - отметила она.

Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m — CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.

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