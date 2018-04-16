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Активность российских троллей возросла на 2000%, - Пентагон

В США за последние 24 часов зафиксировали рост активности российских троллей на 2000%

Об этом сообщил представитель Пентагона Дана Уайт, передает CNN.

Во время брифинга Вайт предоставила информацию, связанную с воздушными ударами США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии.

"Российская дезинформационная кампания уже началась. Активность российских троллей возросла в 2000% раз за последние 24 часа. Поэтому мы продолжаем делиться с журналистами фактами", - отметила она.

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  • Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля, в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц, США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этим ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • Посол США в ООН Никки Хейли объяснила, чего страна добивается в Сирии.
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