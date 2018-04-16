Активность российских троллей возросла на 2000%, - Пентагон
16 апреля, 2018, 21:41
В США за последние 24 часов зафиксировали рост активности российских троллей на 2000%
Об этом сообщил представитель Пентагона Дана Уайт, передает CNN.
Во время брифинга Вайт предоставила информацию, связанную с воздушными ударами США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии.
"Российская дезинформационная кампания уже началась. Активность российских троллей возросла в 2000% раз за последние 24 часа. Поэтому мы продолжаем делиться с журналистами фактами", - отметила она.
Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m— CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.
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- Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля, в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц, США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этим ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- Посол США в ООН Никки Хейли объяснила, чего страна добивается в Сирии.
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