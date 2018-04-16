Air France отменила треть рейсов на 17 апреля
16 апреля, 2018, 16:06
Во вторник компания Air France осуществила только 70% от запланированных рейсов
Об этом сообщает “РБК-Украина”.
Авиакомпания Air France во вторник выполнит лишь 70% запланированных рейсов из-за очередной массовой забастовки сотрудников. Как сообщается, компания намерена обеспечить выполнение 55% рейсов дальнего следования, 65% - рейсов средней дальности и 80% - коротких рейсов.
В забастовке, как ожидается, примут участие почти 30% пилотов, более 20% экипажа и более 12% наземного персонала. Профсоюз требует повышения оклада на 6%, однако работодатели соглашаются только на 3%.
- Напомним, с 3 апреля французские железнодорожники начали массовую забастовку, которая продлится в течение трех месяцев. Четыре профсоюза призвали бастовать в течение двух дней каждую неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF. К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов.
- Тем временем премьер-министр Франции Эдуар Филипп гарантирует, что правительство останется "твердым" в диалоге с профсоюзами транспортников.
- 13 апреля туристам закрыли доступ к Эйфелевой башне из-за забастовки сотрудников службы охраны.
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