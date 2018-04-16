Air France отменила треть рейсов на 17 апреля

16 апреля, 2018, 16:06

Во вторник компания Air France осуществила только 70% от запланированных рейсов

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Авиакомпания Air France во вторник выполнит лишь 70% запланированных рейсов из-за очередной массовой забастовки сотрудников. Как сообщается, компания намерена обеспечить выполнение 55% рейсов дальнего следования, 65% - рейсов средней дальности и 80% - коротких рейсов.

В забастовке, как ожидается, примут участие почти 30% пилотов, более 20% экипажа и более 12% наземного персонала. Профсоюз требует повышения оклада на 6%, однако работодатели соглашаются только на 3%.