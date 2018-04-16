16 апреля США объявят новые санкции против России
Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли, передает ВВС.
Хейли отметила, что в первую очередь санкции введут против российских компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и использованием химического оружия.
"Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН и Асад поступил безрассудно - он использовал химическое оружие еще агрессивнее", - сказала госпожа Хейли в интервью программе Fox News Sunday.
Постпред США в ООН также опровергла утверждение о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести войска США из Сирии в течение полугода. По словам Хейли, этого не произойдет, пока власти США не воплотит свои цели - поражение "Исламского государства" и гарантии неиспользования химического оружия.
- Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 14 российских компаний.
- Акции связанного с российским олигархом Дерипаской алюминиевого гиганта "Русал" подешевели на 41%.
- В Конгрессе США представили проект решения о санкциях против РФ в деле Скрипаля.
- Российские олигархи потеряли за день более $12 млрд.
- Российский рубль продолжает дешеветь после новых санкций США.
- США планируют новые санкции против России, которые должны ударить по банкам.
- Минфин США планирует продлить санкции против России, но сохранить стабильность финансовых рынков.
- Санкции США помешали продажи российских гособлигаций.
- В Госдуму РФ внесли проект санкций против США.
- Великобритания расширит санкции против олигархов из России.
- Через санкции акции российского “Русала” упали до исторического минимума.
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