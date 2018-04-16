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16 апреля США объявят новые санкции против России


фото: REUTERS
В понедельник, 16 апреля, министр финансов США Стивен Мнучин объявит о новых санкциях против России

Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли, передает ВВС.

Хейли отметила, что в первую очередь санкции введут против российских компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и использованием химического оружия.

"Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН и Асад поступил безрассудно - он использовал химическое оружие еще агрессивнее", - сказала госпожа Хейли в интервью программе Fox News Sunday.

Постпред США в ООН также опровергла утверждение о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести войска США из Сирии в течение полугода. По словам Хейли, этого не произойдет, пока власти США не воплотит свои цели - поражение "Исламского государства" и гарантии неиспользования химического оружия.

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