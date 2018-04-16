15 км на одном заряде: В Черновцах тестируют беспроводные троллейбусы

16 апреля, 2018, 17:30

В Черновцах начали тестирование новых троллейбусов "Днипро Т203" с опцией автономного хода от аккумуляторов

Об этом сообщает сайт "Пассажирский транспорт".

Сейчас техника курсирует в микрорайоне Садгора, где пока отсутствует система троллейбусных электролиний.

"Первый пробный рейс сделан. Далее некоторые регламентные работы и новые троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Черновцам с заездом в центр Садгоры. Технические параметры этих троллейбусов позволяют проехать без контактной сети еще почти два таких же расстояния, как от "Еврострой ХХ" до "Космо" и обратно", - сообщил депутат Черновицкого городского совета Юрий Бурега.

Модель троллейбуса “Днипро Т203” имеет систему автономного хода на базе аккумуляторных батарей с запасом не менее 15 км. Кроме того, в транспорте предусмотрено кондиционирование кабины водителя и салона.