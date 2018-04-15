Интерактивные доски и атмосфера игры: Гройсман показал украинскую "школу будущего"
15 апреля, 2018, 14:28
Министерство образования представило новый проект обустройства образовательного пространства в украинских школах
Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook глава Кабинета министров Владимир Гройсман.
Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - написал он.
При этом премьер-министр отметил, что новая технологическая концепция предусматривает обучение, которое будет тесно переплетено с игрой.
"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!", - добавил он.
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