 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Интерактивные доски и атмосфера игры: Гройсман показал украинскую "школу будущего"

Министерство образования представило новый проект обустройства образовательного пространства в украинских школах

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook глава Кабинета министров Владимир Гройсман.

Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - написал он.

При этом премьер-министр отметил, что новая технологическая концепция предусматривает обучение, которое будет тесно переплетено с игрой.

"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!", - добавил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2018 воскресенье

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

15 апреля, 2018 воскресенье

14 апреля, 2018 суббота

13 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать