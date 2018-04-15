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Wizz Air удвоит частоту полетов по маршруту Львов-Берлин

Wizz Air с 18 июня удвоит количество полетов на линии Львов-Берлин с двух до четырех в неделю

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" на странице в Facebook.

Такая увеличенная частотность отражена в обновленном расписании авиаперевозчика с июня по октябрь 2018 года.

"Таким образом, к уже действующим рейсам в среду и воскресенье добавились полеты в понедельник и пятницу", - говорится в сообщении.

Напомним, рейс Львов-Берлин (Шенефельд) Wizz Air выполняет с июня 2017 года. Это было первое направление, которое открыла компания после возвращения в аэропорт "Львов".

Кроме того, в марте 2018 года Wizz Air открыл сразу три новых маршрута из Львова.

25 марта лоу-кост начал регулярные полеты по маршруту Дортмунд-Львов, а 26 марта – Wizz Air выполнил первые рейсы из аэропорта Львов в Катовице и Гданьск. Также с 1 мая бюджетник возобновит полеты во Львов из лондонского аэропорта Лутон.

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