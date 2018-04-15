Wizz Air удвоит частоту полетов по маршруту Львов-Берлин
Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" на странице в Facebook.
Такая увеличенная частотность отражена в обновленном расписании авиаперевозчика с июня по октябрь 2018 года.
"Таким образом, к уже действующим рейсам в среду и воскресенье добавились полеты в понедельник и пятницу", - говорится в сообщении.
Напомним, рейс Львов-Берлин (Шенефельд) Wizz Air выполняет с июня 2017 года. Это было первое направление, которое открыла компания после возвращения в аэропорт "Львов".
Кроме того, в марте 2018 года Wizz Air открыл сразу три новых маршрута из Львова.
25 марта лоу-кост начал регулярные полеты по маршруту Дортмунд-Львов, а 26 марта – Wizz Air выполнил первые рейсы из аэропорта Львов в Катовице и Гданьск. Также с 1 мая бюджетник возобновит полеты во Львов из лондонского аэропорта Лутон.
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