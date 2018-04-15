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Вице-спикер Госдумы призвал заменить западные лекарства "Боярышником"

Известный российский пропагандист, а ныне вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заваривать кору дуба и пить "Боярышник" вместо американских и европейских лекарств, которые могут оказаться в России под запретом в случае принятия законопроекта о новых антисанкциях против США и стран Евросоюза

С таким заявлением он выступил в эфире государственного телеканала "Россия 1", передает Еспресо.TV.

Предложение Толстого лечиться "Боярышником" и корой дуба стало реакцией вице-спикера на замечания представителя умеренной оппозиции Бориса Надеждина, который ранее был заместителем председателя фракции "Союз правых сил" (СПС) в нижней палате парламента. Как считает оппозиционер, предлагаемые поправки могут создать проблемы "для десятков миллионов российских граждан".

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Кроме того, он сам принимает лекарства производства стран ЕС.

"Сплевывайте! ...Я вам говорю: "Боярышник". А эти сплевывайте", - стал, в свою очередь, настаивать Толстой.

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Стоит напомнить, что летом прошлого года дочь Толстого оказалась в эпицентре политического скандала, когда, находясь в летнем лагере Йельского университета, раскритиковала российские вузы и существующую в РФ систему образования.

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