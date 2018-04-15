Вице-спикер Госдумы призвал заменить западные лекарства "Боярышником"
С таким заявлением он выступил в эфире государственного телеканала "Россия 1", передает Еспресо.TV.
Предложение Толстого лечиться "Боярышником" и корой дуба стало реакцией вице-спикера на замечания представителя умеренной оппозиции Бориса Надеждина, который ранее был заместителем председателя фракции "Союз правых сил" (СПС) в нижней палате парламента. Как считает оппозиционер, предлагаемые поправки могут создать проблемы "для десятков миллионов российских граждан".
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Кроме того, он сам принимает лекарства производства стран ЕС.
"Сплевывайте! ...Я вам говорю: "Боярышник". А эти сплевывайте", - стал, в свою очередь, настаивать Толстой.
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Стоит напомнить, что летом прошлого года дочь Толстого оказалась в эпицентре политического скандала, когда, находясь в летнем лагере Йельского университета, раскритиковала российские вузы и существующую в РФ систему образования.
- Напомним, 6 апреля правительство США ввело очередные санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины. Новые санкции преимущественно ударили по алюминиевому королю Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, который является давним деловым партнером ведущего совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, чей бизнес сейчас широко представлен в Украине.
- Как следствие, произошел крупнейший обвал рубля после 2014 года, когда война с Украиной только начиналась.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций. В Госдуму РФ уже внесен проект антисанкций против США.
- По мнению профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО) Валерия Соловья, уже осенью 2018 года Россию ждет нефтегазовое эмбарго, валютные ограничения и отключения от интернета. Также появится дефицит импортных лекарств.
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