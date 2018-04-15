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Вскоре облэнерго окажутся ненужными, - эксперт

В будущем состоится переход Украины к европейской модели энергорынка с открытым рынком продавцов электроэнергии

Об этом заявила известный украинский экономист, финансовый аналитик и специалист по энергетике, а также президент фестиваля Koktebel Jazz Festival Лилия Млынарич в эфире авторской программы Николая Княжицкого на Еспресо.TV.

"... Мы еще не перешли к третьей, европейской, модели энергорынка. Это когда существует открытый рынок продавцов электроэнергии. У нас есть крупные игроки - облэнерго, - которые зарабатывают на услуге столько, что еще НКРЭКУ нужно хорошо разобраться в чем там дело. почему столько стоит подключение? Что они туда закладывают? Там очень темноты много ", - отметила она.

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Как отметила Млынарич, во всем мире человек может выбирать себе поставщика электроэнергии, ту или иную сервисную компанию.

"А у нас - территориальные монополии. И вы не найдете себе другого поставщика. Это не очень хорошо. Но в мире уже создаются проекты "умных городов", когда закольцовывается выработка и поставка электроэнергии. И это возможно, это тренд, который будет развиваться. Поэтому нашим облэнерго следует уже задуматься над своим будущим: либо сотрудничать и находить свою новую экономическую модель, либо они вымрут ", - добавила эксперт.

 

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