Во львовском ОХМАТДЕТе детей принимала нетрезвая врач

15 апреля, 2018, 22:30

В воскресенье, 15 апреля 2018 года, во львовской областной детской больнице ОХМАТДЕТ врач в состоянии алкогольного опьянения проводила прием пациентов

Тот факт, что врач нетрезвая, заметили родители ребенка, которого она осматривала. Родители вызвали полицию и написали заявление, отмечает местное издание Форпост.

По словам матери одной из пациенток, нетрезвая врач не смогла диагностировать у ее дочери ангину.

"Она, осмотрев дочь, сказала, что та здорова, ничего не назначила, направления на анализы не дала. После осмотра у трезвого врача и сдачи анализов, поставили диагноз - начало ангины, назначили антибиотик и другие лекарства", - написала пользовательница по имени Оксана.

Эту информацию в Facebook подтвердила главный врач ОХМАТДЕТа Марьяна Возница.

"Сегодня в ОХМАТДЕТе произошел досадный случай. К сожалению, и среди медицинского сообщества есть люди, которые безответственно и безразлично трактуют свою работу. Если бы это касалось только их, то пусть. Однако речь идет о здоровье и выздоровление пациентов, которые обращаются в больницу за помощью. А также о репутации медицинской помощи в целом, которая, к сожалению, не укрепляется из-за таких единичных случаев. Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это. Один человек поставил под сомнение и под угрозу много сверхважных вещей одномоментно. Я очень благодарна родителям, которые не остались равнодушными и назвали вещи своими именами. Только вместе мы сможем преодолеть вещи, которым нет места в цивилизованном мире", - отметила Возница.

Она также пообещала провести служебное расследование инцидента.