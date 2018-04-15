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Великобритания расширит санкции против олигархов из России, - Мэй


фото: Reuters
Власти Великобритании планируют расширить санкции в отношении известных российских предпринимателей

Об этом пишет The Sunday Times.

Премьер-министр этой страны Тереза Мэй заявила изданию, что рассматриваются различные варианты действий в отношении "незаконных финансов" российских чиновников и бизнесменов, не став уточнять подробности.

Источники издания, в свою очередь, заявили, что разрабатываются ограничительные меры в отношении крупнейших российских бизнесменов с активами в Великобритании, в том числе Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича.

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