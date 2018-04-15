Вакарчука готовят на выборы 2024 года, - политолог

15 апреля, 2018, 20:53

Популярный певец Святослав Вакарчук будет выставлять свою кандидатуру на пост президента, не в 2019 году, а в 2024-м

Об этом заявил бывший народный депутат, политолог Тарас Чорновил в эфире Еспресо.TV.

"Если это не будет авантюра с 2019 годом, потому что он, действительно, не будет готов, а 2024 год - мне кажется, что такая подготовка Вакарчука ведется. У меня ощущение, что его готовят на 2024 год. Потому что до 2019 года он не укладывается", - отметил эксперт.

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Если же, Вакарчук пойдет на ближайшие выборы и даже если будет избран, то он, по мнению Чорновила, окажется "президентом-выскочкой, который сумеет говорить красивыми фразами и все завалить" и будет действовать точно так, как действовал в статусе народного депутата:

"Год побыл и бросил, потому что ему наскучило".

По его словам, весомого политического лидера невозможно вырастить "за 1-2 года".

"После последних потрясений, после последней революции времени было мало. Подготовка нормального, хорошего политика в Америке знаете сколько длится? От 10 до 25 лет. За это время человека можно воспитать на тот уровень, когда он в принципе имеет право претендовать на должность президента страны", - добавил Чорновил.

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