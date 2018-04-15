Вакарчука готовят на выборы 2024 года, - политолог
Об этом заявил бывший народный депутат, политолог Тарас Чорновил в эфире Еспресо.TV.
"Если это не будет авантюра с 2019 годом, потому что он, действительно, не будет готов, а 2024 год - мне кажется, что такая подготовка Вакарчука ведется. У меня ощущение, что его готовят на 2024 год. Потому что до 2019 года он не укладывается", - отметил эксперт.
Читайте также: Вакарчук - президент, Зеленский - премьер. Почему это не очень смешно
Если же, Вакарчук пойдет на ближайшие выборы и даже если будет избран, то он, по мнению Чорновила, окажется "президентом-выскочкой, который сумеет говорить красивыми фразами и все завалить" и будет действовать точно так, как действовал в статусе народного депутата:
"Год побыл и бросил, потому что ему наскучило".
По его словам, весомого политического лидера невозможно вырастить "за 1-2 года".
"После последних потрясений, после последней революции времени было мало. Подготовка нормального, хорошего политика в Америке знаете сколько длится? От 10 до 25 лет. За это время человека можно воспитать на тот уровень, когда он в принципе имеет право претендовать на должность президента страны", - добавил Чорновил.
Читайте также: Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
- Очередные выборы главы Украинского государства пройдут 31 марта 2019 года, то есть уже меньше, чем через 1 год.
- В эфире Еспресо.TV о своем намерении баллотироваться на высшую государственную должность в 2019 году уже заявили председатель движения "Хвиля", генерал-майор юстиции Виктор Чумак и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.
- Как отметил Чумак, несколько оппозиционных сил проведут совместные праймериз, на которых будет определен единый кандидат в президенты от оппозиции. Тягнибок также считает, что правые силы должны выдвинуть единого кандидата.
- При этом самые высокие рейтинги симпатий избирателей среди потенциальных кандидатов имеют действующий глава государства Петр Порошенко и глава политической партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
- Однако, как считает бывший председатель Комитета избирателей Украины (КИУ), нардеп Игорь Попов, сейчас ни Порошенко, ни Тимошенко не готовы уверенно победить на президентских выборах-2019.
Читайте также
-
-
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
Читайте также
-
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация