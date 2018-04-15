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В Венгрии опубликован список "наемников Сороса"

Проправительственный венгерский еженедельник "Figyelő" опубликовал список противников премьер-министра Виктора Орбана в статье "Люди спекулянта"

Как пишет index.hu, эти люди были названы "наемниками американского миллиардера Джорджа Сороса".

В перечень попало около 200 человек. Среди них исследователи Центрально университета CEU, который финансируется фондом Джорджа Сороса. Список также включает сотрудников ряда общественных организаций, в том числе - Хельсинкского комитета, а также ряд журналистов, которыми выявлены случаи злоупотребления непосредственного окружения премьер-министра. Также в списке есть экономисты, которые критикуют политику нынешнего правительства Венгрии.

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Издание цитирует слова ректора Михаила Игнатьева, по мнению которого, такая публикация является "скандальной попыткой запугивания, создавая угрозу для всей академического сообщества Венгрии".

Издание убеждено, что публикация этого списка не является инициативой отдельных сторонников Орбана. Издание принадлежит историку Марии Шмидт, которую называют одним из идеологов курса правящей партии.

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