В Тысменицу на Ивано-Франковщине прибыли паломники-хасиды
Об этом сообщает Курс.
"Сотни хасидов заполонили Тысменицу. Осуществляют поклонение", - говорится в сообщении.
Представители еврейских общин выяснили, что в Тысменице похоронен раввин Якоб Копел Хасид, который когда-то жил в городе. Якоб Копел Хасид - дед известного раввина Нахмана из Брацлава (1772-1810), который похоронен в Умани. Могила Нахмана стала местом паломничества последователей его учения - брацлавского хасидизма.
Согласно информации из архивов, еврейское кладбище было в центре Тысменицы, рядом со старой пекарней. На этом месте сейчас расположен рынок. Вероятно, именно там и похоронен раввин Якоб Копел Хасид. Но во времена Второй мировой войны, в 1945 году, кладбище было разрушено. Поэтому еврейская община с разрешения тысменицкого исполкома установила там небольшую часовню, посвященную раввину Якобу Копел Хасиду.
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