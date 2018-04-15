В Тысменицу на Ивано-Франковщине прибыли паломники-хасиды

15 апреля, 2018, 18:27

Представители еврейских общин со всего мира совершают поклонение в Тысменице, где похоронен известный раввин Якоб Копел Хасид

Об этом сообщает Курс.

"Сотни хасидов заполонили Тысменицу. Осуществляют поклонение", - говорится в сообщении.

Представители еврейских общин выяснили, что в Тысменице похоронен раввин Якоб Копел Хасид, который когда-то жил в городе. Якоб Копел Хасид - дед известного раввина Нахмана из Брацлава (1772-1810), который похоронен в Умани. Могила Нахмана стала местом паломничества последователей его учения - брацлавского хасидизма.

Согласно информации из архивов, еврейское кладбище было в центре Тысменицы, рядом со старой пекарней. На этом месте сейчас расположен рынок. Вероятно, именно там и похоронен раввин Якоб Копел Хасид. Но во времена Второй мировой войны, в 1945 году, кладбище было разрушено. Поэтому еврейская община с разрешения тысменицкого исполкома установила там небольшую часовню, посвященную раввину Якобу Копел Хасиду.